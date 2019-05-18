Туркменский лидер поздравил граждан

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Великой Победы.

В обращении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Праздник Победы – величайшее событие, воплотившее стремление человечества к миру, дружбе и братству, к торжеству гуманизма и добра.



В 2019 году мы отмечаем День Победы культурно-массовыми мероприятиями, проводим встречи, призванные воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и мужество, устраиваем музыкально-песенные торжества. В Ашхабаде – состоится церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Народная память". Памятные акции пройдут во всех городах и селах страны.



Эти мероприятия сплачивают наше общество и вдохновляют людей на новые созидательные дела, воспитывают у молодежи чувство национальной гордости, играют большую роль в консолидации усилий международного сообщества в деле укрепления мира и дружбы.



Победа досталась дорогой ценой. Война превратила в руины сотни городов, принесла разруху и голод, оборвала жизни миллионов людей. Несмотря на прошедшие десятилетия, эта захватническая, беспощадная по своей жестокости война оставила боль и страдания, горькие воспоминания в сердцах народов планеты, в том числе и туркменского народа. В рядах многонациональной армии, бойцы которой, не жалея жизней, отважно сражались с ненавистным врагом, были и наши земляки, в Великой Победе есть и их большая заслуга. Проявленное ими мужество стало высоким образцом героизма, отмечается в послании.



В годы той жестокой войны население Туркменистана трудилось не покладая рук, оставшиеся в тылу туркменистанцы помогали фронту, приближая День Победы. Наши женщины, сдав в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений, проявили образец гуманизма. Именно в годы войны туркменскими мастерицами был соткан ковер-гигант "Туркменин калбы".



Мы искренне гордимся своими мужественными земляками, преклоняем головы перед их военными подвигами и учимся у них беззаветной любви к Родине! Ведь это они, не жалея жизней своих, борясь с врагом на фронтах и трудясь в тылу, вместе с представителями других народов спасли человечество от порабощения и гибели. И сегодня мы, потомки героев, делаем все от нас зависящее для сохранения мира на планете и укрепления отношений дружбы и братства между народами.



Мы ведем большую работу, направленную на обеспечение благополучия народа. Уверены, что наши устремления увенчаются успехом, ведь сегодня независимый Туркменистан пользуется огромным авторитетом в мире как миролюбивое нейтральное государство. Развитие социальной сферы является одним из ключевых аспектов нашей государственной политики, и в этом контексте мы успешно добиваемся того, чтобы каждый гражданин страны жил в спокойной обстановке и был счастлив.



Как и всегда, нашей основной задачей является создание благоприятных условий для ветеранов войны и труда – мудрых старейшин, убеленных сединами матерей. Это они вносят весомый вклад в укрепление единства и сплоченности общества, в патриотическое и гуманитарное воспитание подрастающего поколения. Успешно реализуя принятые нами программы по дальнейшему развитию страны, проводя социально-экономические, культурно-образовательные, общественно-политические преобразования, мы обеспечиваем счастливую и благополучную жизнь туркменистанцев.



Ежегодно в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов фронтовикам и солдатским вдовам в торжественной обстановке от имени государства вручаются ценные подарки. Ветеранам войны и труда предоставляются льготы для отдыха и лечения в современных медицинских центрах и здравницах страны. Мы гордимся нашими ветеранами, показывающими пример беззаветной любви к Родине, вносящими большую лепту в патриотическое воспитание молодежи".

ИП "ТУРКМЕНинформ"