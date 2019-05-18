Новый импульс развитию сельского хозяйства Туркменистана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию закладки фундамента нового социально-производственного комплекса близ рукотворного озера "Алтын Асыр" в природной впадине Гарашор на северо-западе Туркменистана.

Социально-производственный комплекс, возведение которого запланировано в два этапа, первый с 2019 по 2022, а второй с 2022 по 2025 годы, призван стать центром по применению новых разработок в сферах растениеводства, животноводства и других видов сельского хозяйства, а также эффективного управления водными ресурсами и решения проблем с мелиоративным состоянием орошаемых земель во всех регионах страны.

На первом этапе будут возведены здания Сельского совета, служб полиции и противопожарной безопасности, общеобразовательная средняя школа на 260 мест, детский сад на 160 мест, дом культуры на 200 мест, центр здоровья, внутренние дороги, системы снабжения газом, питьевой водой, канализация и линии электропередачи, водоопреснительная установка.



Также запланированы строительство комбинированной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт, закладка парка, сооружение внутренних и внешних подводящих инженерных систем коммуникационного обеспечения, заправки для автомобилей, магазина продовольственных и промышленных товаров.



На первом этапе предусматривается возвести 60 одноэтажных 4-комнатных и 20 одноэтажных 3-комнатных дома. А на втором этапе – 44 одноэтажных 4-комнатных и 88 одноэтажных 3-комнатных жилых домов. Кроме того, предусмотрено возведение всей необходимой инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"