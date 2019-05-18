Глава Туркменистана получает поздравления

АШХАБАД, 10 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поздравляют зарубежные коллеги и партнеры с наступлением священного для всех мусульман месяца Ораза.

Так, поздравления прислали король Марокко Мохаммед VI, эмир Государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Бин Заед Аль-Нахайян, Слуга Двух Святынь король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, председатель исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, король Иордании Абдалла II, король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, султан Омана Кабус Бин Саид, эмир Мухаммед Бен Саад Бен Халид Аль-Сауд (Королевство Саудовская Аравия).

ИП "ТУРКМЕНинформ"