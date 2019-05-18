Глава государства утвердил годовой план производства сахарной свеклы

АШХАБАД, 11 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об отведении в текущем году 17 тысяч 900 гектаров сельхозугодий в Балканском и Марыйском велаятах под посевы сахарной свеклы.

Объем запланированного урожая утвержден на отметке 224 тысячи тонн.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, хякимликам Балканского и Марыйского велаятов предписано обеспечить производство сахарной свеклы в этрапах вышеназванных велаятов с применением научно обоснованного севооборота в соответствии с агротехническими требованиями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"