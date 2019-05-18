Глава Туркменистана провел заседание Кабмина

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты о текущем положении дел в сферах внешней политики и международного сотрудничества, экономики и торговли, банков и финансов, ТЭК, энергетики, промышленности, экологии, сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, управления рисками стихийных бедствий, культуры, науки, образования, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

За серьезные недостатки, допущенные в работе, глава государства объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой и строгий выговор с последним предупреждением председателю Государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву.

Отдельное внимание было уделено вступлению Туркменистана в членство Исполнительного Совета Всемирной продовольственной программы на период 2020-2022 годов, Комиссии ООН по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годов и Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годов.

По итогам заседания Президент страны подписал постановления "Об утверждении некоторых международных документов между Туркменистаном и зарубежными государствами" и "Об утверждении состава Туркмено-японского экономического комитета с туркменской стороны", постановление "О составлении Государственного бюджета Туркменистана на 2020 год".

Глава государства также подписал указы о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Бердимырата Реджепова одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Греческой Республике и о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Румынии Аннамаммета Аннаева одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Республике Хорватия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"