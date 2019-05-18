Туркменский лидер провел встречу с главой МИД ИРИ

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям сотрудничества, включая сферы политики, торговли и экономики, транспорта и связи, бизнеса ТЭК, взаимодействие на Каспийском море, культурно-гуманитарную сферу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"