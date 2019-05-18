Туркменский лидер встретился с главой Исполкома СНГ

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в текущем году, Президент и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и СНГ, план намеченных соместных мероприятий, включая открывающийся в Ашхабаде 14-й Форум творческой и научной интеллигенции СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"