В Ашхабаде собрались деятели культуры стран СНГ

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая в Ашхабаде была проведена торжественная церемония открытия 14-го Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, организованного в рамках председательства Туркменистана в Содружестве, который проводится под девизом "Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования".

Участников форума - свыше 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России - приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Работа форума организована в форме пленарных заседаний и профильных секций, в рамках которых деятели науки, образования и искусства обсудили вопросы выработки новых форматов сотрудничества в сфере образования, преемственности и инноваций в работе с молодежью, формирования межкультурного диалога.

Центральная панельная дискуссия "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути" посвящена теме евразийского сотрудничества в гуманитарной сфере.

Кроме того, в рамках форума состоялась церемония вручения главной гуманитарной премии СНГ - "Звезды Содружества". Ее лауреатами стали 11 ученых и деятелей культуры, удостоившиеся наград за достижения в области искусства, науки и образования. Премия Содружества также вручена представителю Туркменистана – народному артисту страны, оперному певцу Атагелди Гарягдыеву.

ИП "ТУРКМЕНинформ"