В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Вьетнама

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила пребывающая с рабочим визитом в Ашхабаде делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Туан Фонгом.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив активизации сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"