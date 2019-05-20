Туркменский лидер поздравил граждан

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Конституции страны и Дня Государственного флага.

В обращении говорится:

"Мы гордимся нашей Конституцией, признающей человека главной ценностью общества и государства, а также Государственным флагом как непреходящим символом независимости и нейтралитета, единства и сплоченности народа.



Под Государственным флагом, на зеленом шелке которого разместились гели туркменского ковра, оливковые ветви, символизирующие мир и благополучие, пять звезд и полумесяц как символы сплоченности и братства, мы идем по пути великих преобразований и прогресса. Опираясь на Конституцию, являющуюся прочной основой и гарантом нашего позитивного нейтралитета, миролюбия, добрососедских отношений, национальных традиций и демократических доктрин, а также масштабных социально-экономических, общественно-политических реформ, мы строим правовое, светское государство, справедливое гражданское общество.



Основной Закон страны и Государственный флаг – это национальное достояние. И потому возведенные в Ашхабаде Монумент Конституции и Площадь Главного флага, площади с флагштоками в велаятских центрах, Национальной туристической зоне "Аваза" являются свидетельствами почитания символов государственности.



Двадцать семь лет назад, когда была принята Конституция Туркменистана и утвержден Государственный флаг, заложена и основа демократического, правового, светского государственного строя нашей страны. В рамках поэтапного перехода к рыночной экономике коренным образом обновилась наша общественно-политическая жизнь, усовершенствована законодательно-правовая базы государства. Планомерно улучшались социально-бытовые условия жизни народа, разрабатывались новые конституционные положения, и в 2016 году Конституция Туркменистана была принята в новой редакции.



Опираясь на основополагающие статьи Конституции, мы ведем вперед наше суверенное государство. Мы приняли и успешно реализуем ряд государственных и отраслевых программ и планов, направленных на обеспечение дальнейшего динамичного развития нашего государства, технологическую модернизацию отраслей экономики и, в первую очередь, на обеспечение счастливой и благополучной жизни туркменистанцев. В Ашхабаде, велаятских центрах, в этрапах и селах мы строим и сдаем в эксплуатацию объекты промышленного и социально-культурного назначения, современные жилые дома повышенной комфортности. Все это является наглядным примером колоссальных достижений нашей Родины.



Руководствуясь основными положениями и целями позитивного нейтралитета, закрепленного Резолюциями Организации Объединенных Наций, мы последовательно повышаем международный престиж страны. Наращиваем политические, экономические, культурно-гуманитарные связи с Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской Организацией Сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением Неприсоединения, Организацией Исламского Сотрудничества и другими авторитетными международными структурами и зарубежными странами. Консолидируем усилия по укреплению мира, обеспечению внутреннего развития и национальных интересов на международной арене.



Поздравляю вас с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучной жизни".

ИП "ТУРКМЕНинформ"