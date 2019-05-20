Глава Туркменистана провел встречу с руководителями силовых структур

АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано в рамках приближающегося празднования Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана и посвящено вопросам обеспечения безопасности и охраны правопорядка.

Кроме того, были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в сферах ТЭК, промышленности, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, предпринимаемых мерах по развитию туризма, спорта, науки, образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"