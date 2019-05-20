Делегация МИД Туркменистана вернулась из Таджикистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым вернулась после визита в Таджикистан, который был предпринят с целью участия в прошедших 17-18 мая в Душанбе конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность" и 7-м Совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония".

Данные мероприятия были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития региона, активизации сотрудничества в сферах туризма, торговли, инвестиций, развития и обеспечения региональной безопасности.

В рамках визита глава туркменской делегации провел встречу с министром иностранных дел Японии Таро Коно.

ИП "ТУРКМЕНинформ"