Туркменский лидер провел встречу с главой МИД Венгрии

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим в стране с рабочим визитом главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, промышленности, спорта и туризма, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

В тот же день глава МИД Венгрии посетил МИД Туркменистана, где провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым. По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере спорта между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Министерством людских ресурсов Венгрии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"