В МИД Туркменистана приняли делегацию Грузии

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены туркмено-грузинские политические консультации с участием прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегации МИД Грузии во главе с заместителем министра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и практические аспекты дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, логистики, технологий, международного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"