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Туркменский лидер провел встречу с главой ОБСЕ
22.05.2019 12:46

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране действующим председателес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ в социально-экономической и гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, инвестиций, инфраструктуры, подготовке к празднованию 20-летия со дня открытия Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В рамках визита глава ОБСЕ также посетил МИД и Меджлис Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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