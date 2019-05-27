Туркменский лидер провел встречу с главой ОБСЕ

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране действующим председателес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ в социально-экономической и гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, инвестиций, инфраструктуры, подготовке к празднованию 20-летия со дня открытия Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В рамках визита глава ОБСЕ также посетил МИД и Меджлис Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"