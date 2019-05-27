В Ашхабаде обсуждены практические аспекты развития сотрудничества Туркменистана и Беларуси

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в Ашхабаде было проведено 9-е заседание межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором Беларусь была представлена прибывшей с визитом в страну делегацией во главе с заместителем премьер-министра РБ, председателем белорусской части комиссии Игорем Ляшенко.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и практические вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, приоритетными направлениями которого были названы экономика и торговля, строительство, транспорт, сельское хозяйство и АПК, здравоохранение, образование, культура и спорт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"