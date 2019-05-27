Туркменистан и Япония будут развивать экономическое сотрудничество

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в МИД Туркменистана была проведена встреча с пребывающей с визитом в Ашхабаде делегацией Японии во главе с председателем японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, вице-президентом японской компании "ITOCHU Corporation" Йоичи Кобаяши.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах ТЭК и АПК, поставок в Туркменистан сельхозтехники и автомобилей из Японии, углубления взаимодействия с Японским банком международного сотрудничества "JBIC".

ИП "ТУРКМЕНинформ"