Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в МИД Туркменистана была проведена встреча с отбывающей из Ашхабада в связи с завершением срока пребывания в должности главой представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Шахин Нилофер.

Встреча была организована с целью оценки текущего состояния развития взаимодействия между Туркменистаном и ЮНИСЕФ, достижений сотрудничества за время пребывания Шахин Нилофер на посту (с августа 2016 года), хода реализации Плана действий Страновой программы по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Детским фондом ООН на 2016-2020 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"