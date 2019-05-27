Туркменский лидер поздравил главу правительства Индии

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди.

В послании глава Туркменистана поздравил руководителя правительства дружественной страны с убедительной победой возглавляемой им партии Bharatiya Janata Party (BJP) на всеобщих парламентских выборах, выразил стремление к дальнейшему развитию туркмено-индийского сотрудничества по всему спектру направлений, пожелал премьер-министру крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"