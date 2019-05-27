В Ашхабаде проведено заседание туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая в Ашхабаде в здании Министерства иностранных дел Туркменистана было проведено 13-е заседание туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, на котором японскую сторону представляла делегация правительственных и деловых кругов Японии во главе с вице-президентом компании "Иточу Корпорейшн" Йоичи Кобаяши.

В ходе заседания стороны обсудили практические аспекты развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, технологий, транспорта и связи, газохимической промышленности, электроэнергетики, сельского хозяйства и агроиндустрии, здравоохранения, коммуникаций и связи, туризма и экологии.

По итогам встречи было подписано 6 документов между ведущими государственными концернами Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах как химическая индустрия, газовая отрасль, транспорт, сельское и водное хозяйство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"