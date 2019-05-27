Глава Туркменистана приветствовал выпускников

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к выпускникам школ в связи с окончанием занятий.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Молодежь – наше будущее. С ней мы связываем успешную реализацию всех программ, социально-экономических, культурно-образовательных, общественно-политических реформ, призванных обеспечить дальнейшее процветание нашего независимого нейтрального государства.

Наше великое будущее, успехи зависят от вас, вашего воспитания, образования, мировоззрения, созидательного труда, искренней, беззаветной любви к Отчизне и родному народу. Проживать каждый день, ставя перед собой высокие цели и добиваться их – огромная честь. И потому хорошо учиться и трудиться, творить и стремиться к совершенству –долг и главная цель нашей способной, целеустремленной, вступающей в новую пору своей жизни молодежи. Вы должны стать достойными продолжателями патриотических и гуманистических традиций предков.

В проводимой государственной политике мы отводим важное место вопросам динамичного развития страны, ее успешной интеграции в глобальное экономическое пространство, в том числе модернизации системы образования. Мы придаем большое значение воспитанию духовно и физически развитого молодого поколения. В рамках принятых национальных программ во всех регионах страны построены средние общеобразовательные и высшие школы, детские сады, развлекательно-оздоровительные центры. Планомерно ведется работа по обеспечению профильных учреждений учебниками и пособиями, внедрению отвечающих мировым стандартам передовых технологий и учебно-технического оборудования. В рамках Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, наряду с объектами социального назначения, продолжается строительство средних школ.

Образование – это та прочная платформа для всестороннего развития общества и государства. В целях модернизации работы учреждений данной сферы, обеспечения высококачественной электронной информацией на всех ступенях образования, широкого использования цифровых технологий для обогащения содержания обучения, его осуществления на уровне международных стандартов активизируется цифровая система образования. В нее широко внедряются передовые достижения науки и методы обучения. Современные реформы открывают широкие перспективы для плодотворной деятельности работников данной сферы, получения молодежью образования мирового уровня.

Во имя дальнейшего процветания нашей страны, ее великого будущего, всестороннего развития государство всегда будет заботиться о воспитании образованных молодых людей, специалистов высокой квалификации".

ИП "ТУРКМЕНинформ"