Правительство Туркменистана рассмотрело приоритетные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в режиме видеоконференции очередное заседание Кабинета Министров, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты о текущем положении дел в сферах экономики и торговли, молодежной политики, ТЭК, энергетики, промышленности, банков и финансов, сельского хозяйства, транспорта и связи, науки и техники, культуры, спорта, ахалтекинского коневодства и других.

По итогам встречи глава государства подписал постановления "О мерах по организованному проведению жатвы пшеницы в Туркменистане в 2019 году", "О строительстве новых современных посёлков в Векилбазарском, Сакарчагинском и Туркменкалинском этрапах Марыйского велаята".

ИП "ТУРКМЕНинформ"