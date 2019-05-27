В Туркменистане определили лучших ковровщиц года

В Туркменистане определили лучших ковровщиц года27.05.2019 11:51
АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении лучших мастериц коврового дела и представлении их к почетным званиям.
В соответствии с документом за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, популяризации туркменских ковров, создании художественных ковровых полотен, учитывая многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, а также в честь Праздника туркменского ковра почетное звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" было присвоено:
- ковровщице-швее Ашхабадского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Гурбансахедовой Амандурсун Ниязмаммедовне,
- ковровщице Ашхабадского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана еламановой Алтын Нурбердиевне,
- ковровщице Бахерденского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Халнепесовой Тылла Аннаоразовне,
- ковровщице цеха Сердарского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Атаевой Корпе,
- ковровщице Аджияпского филиала Эсенгулыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Мухаммедовой Акменгли Гандымовне,
- ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Атаджановой Шукурджан Рахимовне,
- ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Бабековой Тязегуль Рейимбаевне,
- ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Какалаковой Гульрух Тиркешовне,
- ковровщице Болдумсазского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Реджеповой Гунче Базаровне,
- ковровщице Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Халлыевой Акгуль Керимгулыевне,
- ковровщице 3-го цеха Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Худайназаровой Аннаджемал Мамметвелиевне,
- мастеру-контролеру Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Велиевой Агабег,
- ковровщице цеха Гунешлик Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Пыгамовой Гозель Джумадурдыевне,
- ковровщице цеха Аджи Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Розыевой Аннабег Аннамырадовне,
- ковровщице Мургабского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Гурбановой Язджемал Абдырахымовне,
- ковровщице Мургабского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Мамметдурдыевой Маягозель Мухомметджумаевне.
Награждение было приурочено к традицинному празднованию Праздника туркменского ковра, который отмечается в стране в последнее воскресенье мая.
ИП "ТУРКМЕНинформ"