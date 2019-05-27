В Туркменистане определили лучших ковровщиц года

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении лучших мастериц коврового дела и представлении их к почетным званиям.

В соответствии с документом за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, популяризации туркменских ковров, создании художественных ковровых полотен, учитывая многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, а также в честь Праздника туркменского ковра почетное звание "Заслуженная ковровщица Туркменистана" было присвоено:

ковровщице-швее Ашхабадского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Гурбансахедовой Амандурсун Ниязмаммедовне,

ковровщице Ашхабадского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана еламановой Алтын Нурбердиевне,

ковровщице Бахерденского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Халнепесовой Тылла Аннаоразовне,

ковровщице цеха Сердарского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Атаевой Корпе,

ковровщице Аджияпского филиала Эсенгулыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Мухаммедовой Акменгли Гандымовне,

ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Атаджановой Шукурджан Рахимовне,

ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Бабековой Тязегуль Рейимбаевне,

ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Туркменистана Какалаковой Гульрух Тиркешовне,

ковровщице Болдумсазского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Реджеповой Гунче Базаровне,

ковровщице Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Халлыевой Акгуль Керимгулыевне,

ковровщице 3-го цеха Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Худайназаровой Аннаджемал Мамметвелиевне,

мастеру-контролеру Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Велиевой Агабег,

ковровщице цеха Гунешлик Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Пыгамовой Гозель Джумадурдыевне,

ковровщице цеха Аджи Халачского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Розыевой Аннабег Аннамырадовне,

ковровщице Мургабского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Гурбановой Язджемал Абдырахымовне,

ковровщице Мургабского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия производственного объединения "Türkmenhaly" Министерства текстильной промышленности Мамметдурдыевой Маягозель Мухомметджумаевне.

Награждение было приурочено к традицинному празднованию Праздника туркменского ковра, который отмечается в стране в последнее воскресенье мая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"