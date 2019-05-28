Глава государства дал поручения хякимам

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с главами администраций велаятов и рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Главными темами мероприятия стали вопросы организации кампании по уборке зерновых, старт которой будет дан 5 июня (в Балканском и Дашогузском велаятах – 12 июня), ход строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к сезону летнего отдыха.

ИП "ТУРКМЕНинформ"