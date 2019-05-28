В Ашхабаде проведены консультации по развитию сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 мая в МИД Туркменистана был проведен очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическим ведомствами Туркменистана и Федеративной Республики Германия, для участия к котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с уполномоченным МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэлем Зибертом.

В ходе переговоров приоритетными направленимяи развития сотрудничества между двумя странами были названы политика, экономика, торговля, энергетика, экология, транспорт, здравоохранение, наука и образование, музейное дело и архитектура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"