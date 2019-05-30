Туркменский лидер поздравил граждан

АШХАБАД, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникаам с поздравлениями по случаю принятия Резолюции о сотрудничестве ООН и Международного фонда спасения Арала.

В обращении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с данным важным историческим событием!

Данная Резолюция была единогласно поддержана всеми странами-участницами Организации Объединенных Наций. Поддержав это решение, наряду с нашей страной, соавторами выступило 21 государство. Выражаю признательность всем странам, внесшим вклад в принятие данного документа.

В области охраны окружающей среды независимый Туркменистан проводит внутреннюю и внешнюю политику на благо всего человечества. Ведь содействие международным усилиям в достижении устойчивого развития – весьма важная составляющая внешней политики нашего государства.

Как известно, наша страна председательствует в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах. То, что это решение принято Генеральной Ассамблеей ООН в период председательства Туркменистана в МФСА также имеет большое значение. Данная Резолюция послужит дальнейшему укреплению роли Сообщества Наций в МФСА, развитию взаимодействия Фонда с зарубежными партнерами.

Присоединившись к десяткам Конвенций Организации Объединенных Наций в области охраны окружающей среды, наша страна проводит большую работу по решению вопросов, стоящих перед мировой общественностью в контексте устойчивого развития, выступает с новыми инициативами, нацеленными на обеспечение экологического благополучия. Принятие Резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала" также наглядно отражает широкую поддержку мировой общественностью предложений и инициатив, выдвигаемых нашим нейтральным государством на международном уровне.

Туркменистан активно содействует развитию конструктивных связей по решению таких актуальных вопросов, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное использование воды, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата.

В настоящее время, председательствуя в Международном фонде спасения Арала, наша страна, начиная с 2017 года, провела заседания Правления Фонда, его Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию. Разработаны такие документы, как Концепция программы действий по оказанию помощи странам региона Аральского моря, а также Концепция Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран региона Аральского моря. 24 августа минувшего года в Национальной туристической зоне "Аваза" состоялся Саммит глав государств-учредителей МФСА.

Единогласное принятие по инициативе нашей страны Резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала" еще более приумножает международный авторитет Туркменского государства. В данной Резолюции отмечается необходимость дальнейшего совершенствования деятельности Фонда.

Специализированным структурам и организациям ООН, системным программам и фондам, а также международным финансовым учреждениям предлагается развивать сотрудничество с МФСА, совместно проводить межотраслевые конференции и форумы, систематические консультации.

Туркменистан делает конкретные шаги по обеспечению экологического благополучия на национальном и региональном уровне. В нашей стране реализуется масштабная программа по высадке деревьев, продолжается строительство Туркменского озера "Алтын асыр". Недавно были утверждены Концепция освоения района этого озера в 2019-2025 годах и План мероприятий по ее осуществлению.

Был дан старт строительству на территории Туркменского озера "Алтын асыр" в этрапе Сердар Балканского велаята нового современного села, крупного социально-производственного комплекса. Объекты, которые будут возведены в бассейне соляных вод "Акяйла", а также высадка здесь деревьев благотворно скажется на экологическом состоянии данного региона.

Независимый нейтральный Туркменистан и впредь будет прилагать все усилия во имя укрепления мира на планете, дружественных, братских отношений, благополучной и счастливой жизни человечества".

ИП "ТУРКМЕНинформ"