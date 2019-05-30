Глава Туркменистана провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министра с участием членов национального парламента и представителей общественных организаций, руководителей силовых структур.

Повестка дня встречи включала вопросы подготовки к очередной амнистии заключенных, приуроченной к празднованию священной для всех мусульман ночи Gadyr gijesi, рассмотрения текущего положения дел в сферах экономики и торговли, банков и финансов, сельского хозяйства и АПК, ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, наки, образования, культуры, деятельности военных и правоохранительных органов страны, хода строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"