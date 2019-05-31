В Ашхабаде обсуждают актуальные вопросы взаимодействия на пространстве СНГ

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде начало работу очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, организованное в рамках председательствования Туркменистана в СНГ в текущем году.

Для участия в саммите в туркменскую столицу прибыли с визитом делегации Исполкома СНГ, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана, а также Узбекистана.

В ходе заседания будут обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами-участниками Содружества.

По результатам заседания будут подписаны документы, регламентирующие расширение взаимодействия на пространстве СНГ в области торговли, транспорта и культурно-гуманитарного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"