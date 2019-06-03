Туркменский лидер поздравил детей и их родителей

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю Международного дня защиты детей.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Дети, которыми мы так гордимся и любим,- это поколение, призванное приумножить авторитет страны на международной арене. Мы широко отмечаем Международный день защиты детей как праздник, свидетельствующий о нашей приверженности основным принципам Организации Объединенных Наций в отношении прав и интересов детей, заботе о подрастающем поколении.

В честь этого международного праздника в Ашхабаде и по всей стране будут проведены музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия. В живописном уголке нашей прекрасной природы - Гекдере, в популярной во всем мире Национальной туристической зоне "Аваза", а также в детских оздоровительно-развлекательных центрах других регионов страны будут организованы музыкально-песенные торжества, концерты, соревнования по разным видам спорта. На этих праздничных мероприятиях будут звучать и звонкие голоса детей, они будут петь, танцевать, читать стихи, радуя своими талантами.

Наш народ создал бесценные правила и семейные традиции воспитания умных, физически здоровых, благородных, воспитанных, образованных и талантливых молодых людей. В течение многих веков переходившее от поколения к поколению это бесценное наследие служит основой национального воспитания. Мы придаем большое значение формированию физически и духовно здорового, высоконравственного поколения с широким кругозором.

Успешно проводя политику в соответствии с международными нормами и гуманистическими традициями, мы строим во всех регионах нашей динамично развивающейся страны современные детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, садово-парковые зоны отдыха, обеспечивая тем самым всестороннее гармоничное развитие наших детей.

Туркменистан – государство, последовательно и успешно реализующее провозглашенные Организацией Объединенных Наций Цели устойчивого развития. Особое значение мы придаем консолидации усилий и эффективному сотрудничеству с мировым сообществом, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций по охране здоровья детей, защите их прав, воспитанию и образованию на нравственно-демократических принципах человечества, защите прав и интересов женщин и детей.

В этом контексте наше независимое государство присоединилось к ряду основополагающих международно-правовых актов, в том числе к Всемирной декларации по обеспечению жизни, защищенности и развития детей, Конвенции ООН по защите прав детей. Как член Исполнительного совета Детского фонда Организации Объединенных Наций на 2018-2020 годы и Комиссии по статуту женщин на 2018-2022 годы Туркменистан ведет большую совместную работу по охране здоровья детей, их качественному образованию, социальной защищенности.

Помимо этого, реализуются совместные проекты по популяризации принципов здорового образа жизни, проводятся учебные семинары, встречи. Все это свидетельствует об ответственном отношении Туркменистана к достижению провозглашенных ООН Целей устойчивого развития и решению задач обеспечения всеобщего благополучия.

Мы всегда будем заботиться о том, чтобы наши дети выросли физически и нравственно здоровыми, образованными и хорошо воспитанными людьми".

ИП "ТУРКМЕНинформ"