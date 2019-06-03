Поздравления туркменистанцам в честь Всемирного дня велосипеда

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю Всемирного дня велосипеда.

В обращении говорится:

"Всемирный день велосипеда – международный праздник, подчеркивающий значимость таких непреходящих ценностей, как мир и солидарность, здоровье и бодрость духа. Он открывает широкие возможности для развития и популяризации спорта как посланника мира, налаживания плодотворного сотрудничества в этой области.



В нынешнем году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина процветания", этот международный праздник мы встречаем с особым воодушевлением. В честь Всемирного дня велосипеда проводятся культурно-массовые, физкультурно-спортивные мероприятия, велокроссы, специализированные выставки и творческие конкурсы.



Велоспорт в стране обрел массовый характер, велопрогулки стали одним из способов активного отдыха. Вот почему интерес к этому виду спорта растет день ото дня, а физкультура и спорт утверждаются в качестве неотъемлемой составляющей общей культуры нашего общества.



Благодаря созидательному труду нашего целеустремленного и сплоченного народа в последние годы проделана огромная работа. Реализованы масштабные проекты, осуществлены реформы, направленные на обеспечение благополучной жизни туркменистанцев, утверждение в обществе принципов здорового образа жизни, укрепление физического и духовного здоровья подрастающего поколения. В столице и в регионах страны возведены оснащенные передовым оборудованием современные стадионы, спортшколы, конноспортивные комплексы, открытые спортплощадки. Значительны успехи в развитии спорта и Олимпийского движения.



Развитие спорта высших достижений, укрепление международного сотрудничества, спортивной дипломатии - один из приоритетов государственной политики. В Туркменистане, являющемся членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, на высоком организационном уровне проведены крупные международные состязания – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли "Амуль – Хазар 2018", Чемпионат мира по тяжелой атлетике, что стало убедительным свидетельством выхода национального спорта на качественно новый уровень.



Наряду с другими видами спорта, мы уделяем большое внимание развитию велоспорта, входящего в программу Олимпийских игр и пользующегося огромной популярностью. В этих целях в столичном Олимпийском городке построен велотрек, полностью соответствующий стандартам для проведения чемпионатов мира по данному виду спорта и одобренный Международным союзом велосипедистов. А в одном из живописных уголков Ашхабада высокими темпами идет строительство памятника, посвященного Всемирному дню велосипеда.



В ближайшие годы мы планируем провести в столичном Олимпийском городке еще два крупных спортивных состязания – Чемпионаты мира по самбо и велотреку и уже сейчас начали тщательную подготовку к ним. Это открывает новые возможности для развития глобального сотрудничества в области спорта как важнейшего направления внешней политики нашего государства – полноправного и активного участника международного Олимпийского движения".

ИП "ТУРКМЕНинформ"