Соболезнования народу Южной Кореи

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину с выражением соболезнований по случаю гибели граждан этой страны при крушении прогулочного судна в Будапеште (Венгрия) на реке Дунай.



В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"