Глава государства поздравил граждан с Ораза байрамы

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю празднования священного для всех мусульман Ораза байрамы.

В поздравлении говорится:

"Ораза байрамы является одним из прекрасных празднеств, который обогащается и совершенствуется морально-нравственными ценностями многих народов, в том числе и туркмен, их традициями и обычаями. Наш народ, прошедший большой и славный исторический путь, с древнейших времен с особым почитанием относится к Ораза байрамы как к торжеству духовной и нравственной чистоты, гуманности и доброжелательности.

Этот праздник совершенствовался веками, передаваясь из поколения в поколение, символизируя торжество добра и благородства, общность эпох, поколений и народов, наше единство.

В 2019 году, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания", проводятся содержательные и интересные мероприятия. Широко расстилаются изобилующие различными яствами праздничные сачаки. Возносятся молитвы с пожеланиями дальнейшего упрочения авторитета нашей страны в мире, о ее благополучии и процветании. Все эти мероприятия еще более сплачивают наш народ, который самоотверженно трудится, строит и созидает, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма и гуманизма, приумножая нашу гордость за историческое прошлое, день сегодняшний и будущее страны.

Наше славное прошлое является неотъемлемой частью мировой истории и культуры. Колоссальны созидательная сила и духовный потенциал нашего народа. Безграничны усилия туркмен в формировании нравственных ценностей, бережном сохранении и передаче от поколения к поколению национальных традиций, обычаев, праздников, в которых отражены идеалы наших предков.

Накопленные за века духовные ценности, жизненные и семейные устои, такие, как уважение старших, почитание родителей, гостеприимство, честность, справедливость составляют основу национального воспитания. В нынешнюю эпоху, успешно проводя масштабные реформы в политической, экономической и культурной жизни страны, опираясь на современную науку и образование, традиции и общечеловеческие ценности, мы совершенствуем деятельность по воспитанию молодого поколения.

В целях почитания историко-культурного наследия, его сохранения мы проводим комплексную работу по популяризации в мире наших духовно-нравственных ценностей и развитию отечественной культуры. Для каждого из нас – большая честь вносить вклад в укрепление мира и дружбы на планете, сближение народов, в наращивание мощи Отчизны, торжество национальных идеалов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"