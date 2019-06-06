Туркменский лидер поздравил экологов

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам природоохранной сферы с поздравлениями по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды.

В обращении говорится:

"Поздравляю вас с широко отмечаемым Всемирным днем охраны окружающей среды! Наши предки всегда умели жить в гармонии с природой. За многие века это прочно укоренилось в сознании нашего народа, и теперь отношение к окружающей среде обогатилось новым содержанием. В настоящее время исконные традиции народа получают развитие, сочетаясь с кардинальными мерами, предпринимаемыми для решения глобальных проблем человечества.

Основной задачей государственной политики в области экологии является обеспечение жизни народа в благоприятной окружающей среде, бережное отношение к природным ресурсам и их рациональное использование, с тем, чтобы передать будущим поколениям еще более прекрасную природу. В этом направлении мы ведем конструктивное сотрудничество на региональном и международном уровнях.

Любая государственная программа, реализуемая в стране, нацелена на повышение социально-бытового уровня жизни народа, обеспечение динамичного развития всех отраслей национальной экономики, создание безвредных для окружающей среды производств.

В настоящее время государство развернуло и планомерно проводит масштабную работу по обеспечению экологического благополучия страны, успешному решению задач, поставленных в Национальной стратегии по изменению климата и Национальной лесной программе, по превращению страны в цветущий сад, обогащению ее растительного и животного мира, сохранению уникальной природы.

В стране также успешно ведется работа совершенствованию законодательно-правовой базы данной сферы, что вместе с деятельностью по расширению зон озеленения, проведению в Туркменистане международных конференций по вопросам экологии и охраны окружающей среды наглядно свидетельствуют об успешной реализации государственной экологической политики.

В сфере охраны окружающей среды Туркменистан проводит внутреннюю и внешнюю политику общечеловеческой значимости. Содействие международным усилиям по достижению устойчивого развития является важнейшим направлением внешней политики нашего государства.

Присоединившись к десяткам конвенций ООН, страна ответственно подходит к решению стоящих перед мировым сообществом задач устойчивого развития. В этом контексте мы сотрудничаем с Программой развития и Программой по окружающей среде ООН, Всемирным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным экологическим центром Центральной Азии, Обществом международного сотрудничества Германии и многими другими международными и региональными структурами, выдвигаем новые предложения, направленные на обеспечение экологического благополучия.

Туркменистан инициировал ряд подходов к решению вопросов охраны окружающей среды, выступая на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на конференциях высокого уровня по устойчивому развитию, бережному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков природных катаклизмов. Мы выдвинули новые предложения по комплексному решению экологических вопросов региона Приаралья, охране экологического благополучия Каспийского моря, которые, безусловно, имеют как региональное, так и международное значение. В стране успешно реализуется принятая государствами-членами Организации Объединенных Наций Программа устойчивого развития.

Принятие ООН нового международного Соглашения по изменению климата, Резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала", ряда соглашений - главами Прикаспийских государств, председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и его Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию – неоспоримые свидетельства одобрения и поддержки на глобальном уровне выдвинутых нашим государством инициатив".

ИП "ТУРКМЕНинформ"