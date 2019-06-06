В Туркменистане стартовала жатва озимых

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июня в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах Туркменистана приступили к уборке урожая озимой пшеницы.

В текущем году под хлебные культуры было отведено в 5 велаятах 760 тысяч гектаров сельхозугодий, с них планируется собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогузском – 300 и Балканском – 120 тысяч тонн. Основные сорта - "Сахраи", "Джуван", "Битарап", "Ёлотен-1", "Ёлотен-3", "Туркменбаши-1", "Гызылшаглавук-25", "Мирас", "Акбаш", "Хасыллы" ("Батько") и "Ватан" ("Васса").

Ход жатвы будет контролировать специально созданная в минувшем месяце указом главы государства Государственная комиссия по организованному проведению в 2019 году жатвы зерновых для обеспечения быстрого и без потерь сбора выращенного урожая, его бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам, своевременного проведения расчетов с производителями зерна.

В Балканском и Дашогузском велаятах к жатве приступят 12 июня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"