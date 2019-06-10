Глава Туркменистана получает поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравительные послания по случаю священного для всех мусульман Ораза байрамы.

В частности, поздравления прислали Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль Нахайян, Президент Республики Ирак Бархам Салех, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, король Иордании Абдулла II, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Сингапур Халима Якоб с супругом, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, председатель исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун с супругой, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заед Аль-Нахайян, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев, Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси, Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси, король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, султан Омана Кабус Бин Саид, эмир Государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, глава Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадер Бенсалах, премьер-министр Республики Ирак Адиль Абд Аль-Махди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"