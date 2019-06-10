В Туркменистане подведены итоги развития национальной экономики в январе-мае

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой связи очередное заседание Кабинета Министров, на котором члены правительства и ответственные руководители представили показатели по развитию различных сфер народного хозяйства.

Заслушав отчеты вице-премьеров, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки были объявлены строгие выговоры министру торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанову и управляющему делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана Хаджымырату Хаджымырадову. Выговор также получил вице-премьер по вопросам торговли Чары Гылыджов.

Отдельное внимание в ходе видеоконференции было уделено реализации проекта строительства магистрального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, взаимодействия с ООН в деле спасения Арала, вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям, прежде всего, Каспийскому экономическому форуму и заседанию глав государств стран-участниц СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"