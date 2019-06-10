Делегация Туркменистана вернулась из Армении

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация МИД Туркменистана завершила визит в Армению, предпринятый с целью участия в прошедших 6-7 июня в Ереване первых туркмено-армянских консультациях по консульским вопросам на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств обеих стран.

В ходе переговоров представители сторон обсудили состояние выполнения положений Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и другие актуальные вопросы консульской сферы, а также подписали Протокол консульских консультаций между Туркменистаном и Республикой Армения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"