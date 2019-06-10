Парламент Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Меджлис Туркменистана 6-го созыва провел шестое заседание, посвященное рассмотрению проектов законов и нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование национального законодательства в различных сферах общественной жизни.

В частности, депутаты рассмотрели проекты Законов "О товарных знаках", "О наименованиях мест происхождения товаров", "О психологических услугах", "О внесении изменений в Уголовный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнения и изменения в Закон Туркменистана "О нотариате и нотариальной деятельности", "О внесении дополнений в Закон Туркменистана "Об органах адалат Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Воздушный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О предприятиях", "О внесении изменений в Санитарный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О физической культуре и спорте", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане", "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "Об отходах", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О ветеринарном деле", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О коневодстве и конном спорте".

Также были рассмотрены проекты Постановлений Меджлиса Туркменистана "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан", "О присоединении к Конвенции Международной Организации Труда 1976 года № 144 "О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм", "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доходы, подписанную 13 апреля 2015 года в городе Сеул", "О ратификации Статей соглашения об Исламской корпорации по развитию частного сектора", "О ратификации Статей соглашения об Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортного кредитования", "О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам".

Кроме того, был заслушан доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – Омбудсмена.

ИП "ТУРКМЕНинформ"