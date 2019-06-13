Руководители регионов отчитались главе государства

АШХАБАД, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совещание по видеоселекторной связи с главами администраций велаятов и столицы.

Хякимы представили отчеты о ходе жатвы озимых хлебов, ухода за посевами хлопковых культур, строительства объектов социального и экономического назначения, развития инфраструктуры.

Хяким Ашхабада также доложил о подгтовке проекта по строительству нового города в пределах Ашхабада с использование современных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"