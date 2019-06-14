Обсуждены актуальные вопросы развития сферы АПК Туркменистана

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с вице-премьерами и ответственными руководителями, курирующими сферу агропромышленного комплекса страны.

Повестка дня заседания включала рассмотрение текущего положения дел на сельхозполях страны, где идет жатва пшеницы, продолжается уход за посевами хлопчатника, предпринимаемых мер по поддержанию работоспособности специализированной техники, рациональному использованию водных ресурсов, своевременному проведению расчетов с фермерами, повышению качества сельхозпродукции.

Также прозвучала информация о завершении шелководами страны страды по сдаче государству коконов шелкопряда. Всего было заготовлено свыше 2 тысяч 262 тонн ценного сырья для текстильной промышленности, в том числе,

в Балканском велаяте получено более 25 тонн шелковичных коконов, в Ахалском велаяте - свыше 156 тонн, в Марыйском велаяте – более 434 тонн, в Лебапском велаяте - свыше 1 тысячи 142 тонн коконов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"