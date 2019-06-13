Главы Туркменистана и Казахстана провели телефонный разговор

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Туркменский лидер поздравил Токаева с победой на состоявшихся в минувшее воскресенье в РК выборах на пост главы государства, пожелал ему здоровья, благополучия и больших успехов в его ответственной деятельности.

Кроме того, стороны провели обсуждение актуальных аспектов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"