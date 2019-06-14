Вооруженные Силы страны подтвердили свою боеготовность

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел военные учения, организованные с целью проверки боеготовности всех подразделений Вооруженных Сил страны.

Учения проводились на всех военных учебно-тренировочных центрах страны с участием личного состава воинских частей, боевых самолетов и вертолетов и другой военной техники.

Посетив один из учебно-тренировочных центров, глава государства лично ознакомился с навыками военнослужащих и созданными для них условиями для службы и быта, слаженностью действий различных подразделений и техники при ведении боя в воздухе и на земле.

ИП "ТУРКМЕНинформ"