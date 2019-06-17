Рассмотрены актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров по видеосвязи с участием членов правительства и ряда ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения отчетов вице-премьеров о ходе реализации внешнеполитического курса страны, деятельности национального парламента, текущего положения дел в сферах ммолодежной политики, ТЭК, промышленности, строительства, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и связи, ЖКХ, текстильной индустрии, спорта, науки и образования, культуры, развития инфраструктуры, ходе цифровизации управления различных сфер национальной экономики.

По итогам совещания глава государства подписал постановления "Об утверждении Программы адаптации молодёжи к рынку труда и совершенствования ее трудоустройства в Туркменистане" и "О создании межведомственной комиссии по иностранным инвестициям".

ИП "ТУРКМЕНинформ"