Туркменский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия на Каспии и в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"