Новый посол Словении прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения (с резиденцией в Москве) Бранко Раковец.

17 июня он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру национального парламента Гульшат Маммедовой. В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах строительства, спорта, туризма, транспорта и связи, фармацевтики и т.д.

Бранко Раковец также является послом Словении в Узбекистане и России. До него этот пост (а также в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане) с ноября 2013 года занимал Примож Шелиго.

ИП "ТУРКМЕНинформ"