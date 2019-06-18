Глава государства сменил ряд хякимов

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с участием глав администраций велаятов и столицы.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрению текущего положения дел на сельскохозяйственных полях страны, хода строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ и проектов.

Кроме того, Президент произвел ряд кадровых перестановок.

В частности, хяким Ахалского велаята Ш.Амангелдиев был переведен на должность заведующего отделом сельскохозяйственных отраслей Кабинета Министров страны, на его пост был назначен его прежний заместитель по сельскому хозяйству Сердар Бердымухамедов (который является сыном главы государства). Новым замом хякима велаята был назначен хяким Серахсского этрапа Ахалского велаята Х.Ходжагелдиев (в свою очередь, его прежние обязанности будет временно исполнять заместитель хякима этого этрапа Керим Кичиев).

Хяким Дашогузского велаята М.Байрамгулыев был назначен заведующим отделом промышленной переработки продовольственной продукции Кабинета Министров, регионом теперь будет руководить его заместитель Назармырат Назармырадов. В свою очередь, на этот пост был назначен прежний заместитель хякима этрапа Сапармурата Туркменбаши Велмырат Сапармырадов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"