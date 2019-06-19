Посол Туркменистана аккредитован в Иордании

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана (с резиденцией в Эр-Рияде) Оразмухаммет Чарыев вручил свои верительные грамоты Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдулле II бин Хусейну.

В ходе аудиенции монарх и посол обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

Указ о назначении О.Чарыева послом в Иордании был подписан Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым 18 мая. О.Чарыев будет совмещать данный пост с должностями глав дипломатических миссий Туркменистана в Арабской Республике Египет (с августа минувшего года), Саудовской Аравии, в Государстве Палестина (с января 2017 года), Катаре (с марта 2016) с постоянной резиденцией в в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Кроме того, он является постоянным представителем страны при Организации исламского сотрудничества (ОИС).

ИП "ТУРКМЕНинформ"