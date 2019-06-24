Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с однодневным рабочим визитом в Балканский велаят страны.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с текущим положением дел в Национальной туристической зоне "Аваза", ходом социально-экономического развития региона.

В рамках пребывания в велаяте туркменский лидер также посетил Международный морской порт Туркменбаши, где провел рабочее совещание с руководством региона и членами правительства, которые представили главе государства отчеты о ходе подготовки к предстощим 12 августа в Туркменбаши 1-му Каспийскому экономическому форуму и Каспийской выставке инновационных технологий и автовыставке "Türkmen sährasy - 2019".

ИП "ТУРКМЕНинформ"