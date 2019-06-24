Туркменские хлеборобы уже собрали свыше миллиона тонн зерна

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе на заготовительных пунктах Туркменистана было зафиксировано поступление свыше 1 миллиона 14 тысяч 760 тонн пшеницы, которые были собраны с момента старта уборочной кампании 6 июня.

Работы по уборке хлебов продолжаются полным ходом. Всего хлеборобам всех велаятов страны предстоит собрать в этом году не менее 1 миллион 600 тысяч тонн урожая озимых зерновых. Параллельно с уборкой, высвободившиеся от озимых зерновых поля засеиваются промежуточными культурами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"