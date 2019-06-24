Глава государства приветствовал гостей и участников ежегодной Недели культуры

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил приветственное послание стартовавшей сегодня в этрапе Махтумкули Балканского велаята страны традиционной Недели культуры, которая проводится с 2013 года с целью развития всех видов национального и современного искусства и творчества.

В приветствии говорилось:

"Поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в Балканском велаяте! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, больших успехов в творчестве.

Мы ведем большую работу по планомерному развитию туркменской культуры и искусства. Сегодня мы используем новые методы работы, связанной с цифровизацией данной сферы, внедрением электронных и интернет-услуг, повышением профессионального уровня деятелей культуры. На укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, театров и других культурно-просветительских заведений государство инвестирует огромные средства.

У туркменского народа многовековая история и богатое национальное наследие. И нашей важнейшей задачей является его глубокое изучение и развитие. В нашей стране регулярно проводятся различные культурные мероприятия, международные конференции по вопросам культуры, выставки, фестивали. И каждое из организованных в рамках Недели культуры мероприятий будет иметь большое значение в контексте популяризации в мире национальных достижений в области музыкально-песенного, оперного, театрального, кинематографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Есть особый смысл в том Неделя культуры-2019 пройдет в Балканском велаяте. В городах и этрапах Балканского велаята, как и во всех других регионах страны, успешно реализуются масштабные проекты и программы, строятся и вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения.

Этрап Махтумкули, овеянный любовью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, - одно из знаменитых мест нашей страны, известных своей прекрасной природой и славной историей. Расположенные на территории этрапа Махтумкули Сумбарская долина и долина Айдере, горы Чендир и Сюнт-Хасардаг, его неповторимые по красоте живописные уголки поражают воображение приезжающих сюда туристов.

В 2015 году в этрапе Махтумкули были открыты современное здание музея Махтумкули Фраги и галерея памятников нашим поэтам-классикам - Махтумкули Фраги, Гурбаналы Магрупы, Мамметвели Кемине, Молланепесу, Гурбандурды Зелили, Сейитназару Сейди, Аннагылычу Мятаджи. Этот музей и скульптурный ансамбль превратились в важный духовный центр, имеющий большое значение в воспитании молодого поколения.

Неделя культуры в Балканском велаяте призвана дать импульс обогащению национальной культуры, искусства и литературы новыми современными произведениями. И поэтому проводимые в ее рамках мероприятия должны занять достойное место в новейшей истории нашей суверенной страны".

Программа творческого форума будет включать в себя выступения музыкальных и танцевальных коллективов, эстрадных и народных исполнителей, театральные постановки, творческие встречи деятелей культуры и искусства, специалистов музейного и библиотечного дела, художников и писателей, музейные экспозиции и многое другое.

ИП "ТУРКМЕНинформ"