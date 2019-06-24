advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
24.06.2019 / 11:53 msk / 13:53 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства приветствовал гостей и участников ежегодной Недели культуры
22.06.2019 11:11

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил приветственное послание стартовавшей сегодня в этрапе Махтумкули Балканского велаята страны традиционной Недели культуры, которая проводится с 2013 года с целью развития всех видов национального и современного искусства и творчества.

В приветствии говорилось:

"Поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в Балканском велаяте! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, больших успехов в творчестве.

Мы ведем большую работу по планомерному развитию туркменской культуры и искусства. Сегодня мы используем новые методы работы, связанной с цифровизацией данной сферы, внедрением электронных и интернет-услуг, повышением профессионального уровня деятелей культуры. На укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, театров и других культурно-просветительских заведений государство инвестирует огромные средства.

У туркменского народа многовековая история и богатое национальное наследие. И нашей важнейшей задачей является его глубокое изучение и развитие. В нашей стране регулярно проводятся различные культурные мероприятия, международные конференции по вопросам культуры, выставки, фестивали. И каждое из организованных в рамках Недели культуры мероприятий будет иметь большое значение в контексте популяризации в мире национальных достижений в области музыкально-песенного, оперного, театрального, кинематографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Есть особый смысл в том Неделя культуры-2019 пройдет в Балканском велаяте. В городах и этрапах Балканского велаята, как и во всех других регионах страны, успешно реализуются масштабные проекты и программы, строятся и вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения.

Этрап Махтумкули, овеянный любовью поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, - одно из знаменитых мест нашей страны, известных своей прекрасной природой и славной историей. Расположенные на территории этрапа Махтумкули Сумбарская долина и долина Айдере, горы Чендир и Сюнт-Хасардаг, его неповторимые по красоте живописные уголки поражают воображение приезжающих сюда туристов.

В 2015 году в этрапе Махтумкули были открыты современное здание музея Махтумкули Фраги и галерея памятников нашим поэтам-классикам - Махтумкули Фраги, Гурбаналы Магрупы, Мамметвели Кемине, Молланепесу, Гурбандурды Зелили, Сейитназару Сейди, Аннагылычу Мятаджи. Этот музей и скульптурный ансамбль превратились в важный духовный центр, имеющий большое значение в воспитании молодого поколения.

Неделя культуры в Балканском велаяте призвана дать импульс обогащению национальной культуры, искусства и литературы новыми современными произведениями. И поэтому проводимые в ее рамках мероприятия должны занять достойное место в новейшей истории нашей суверенной страны".

Программа творческого форума будет включать в себя выступения музыкальных и танцевальных коллективов, эстрадных и народных исполнителей, театральные постановки, творческие встречи деятелей культуры и искусства, специалистов музейного и библиотечного дела, художников и писателей, музейные экспозиции и многое другое.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава государства поздравил граждан с Ораза байрамы
В Ашхабаде обсуждают актуальные вопросы взаимодействия на пространстве СНГ
В Туркменистане определили лучших ковровщиц года
Глава представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане отбывает из Ашхабада
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Гурбангулы Бердымухаммедова на совещании в Академии наук Туркменистана
Обзор прессы с 10 по 16 июня
13.06.2019
Совместное заявление президентов Туркменистана и Республики Корея
Обзор прессы с 15 по 21 апреля
18.04.2019
Совместное заявление по итогам государственного визита в Туркменистан Короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль Халифы
Обзор прессы с 18 по 24 марта
20.03.2019
Совместное заявление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани
Обзор прессы с 18 по 24 февраля
22.02.2019
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2019 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿